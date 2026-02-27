Sanremo 2026 la classifica | ecco la Top 5 della terza serata

Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono state ascoltate 15 canzoni e tra queste si sono distinte cinque che occupano le prime posizioni della classifica. Tra i nomi più presenti c'è quello di Arisa, che continua a catturare l'attenzione del pubblico e della giuria. La serata ha regalato momenti di musica intensa e coinvolgente, lasciando spazio a diverse interpretazioni e reazioni.

L’elenco, in ordine sparso e non di preferenze, è frutto dell’esito del televoto e del voto della giuria delle radio. Per la serata delle cover di oggi, venerdì 27, con tutti e 30 i big in gara con i loro ospiti, il risultato verrà decretato da tutte e tre le giurie, Televoto con il 34%, Sala Stampa con il 33% e le Radio con il 33%. che determineranno un vincitore, il cui successo avrà un’incidenza anche sulla classifica finale. La classifica sarà data dalla somma dei voti delle precedenti serate. Poi verranno comunicate le cinque canzoni più votate, ma senza posizioni. Si riaprirà poi il televoto finale sui cinque brani con lo stesso sistema di voto: Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, la classifica: ecco la Top 5 della terza serata Sanremo 2026, la classifica top 5 della terza serataLa top 5 della terza serata del Festival di Sanremo 2026, non in ordine di classifica, sulla base dei voti della giuria delle radio e del pubblico da... Leggi anche: Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio SANREMO 2026, LA CLASSIFICA DELLA SECONDA SERATA: ECCO LE PRIME 5 POSIZIONI Temi più discussi: Sanremo 2026, classifica parziale dopo prima e seconda serata; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti)Leggi su Sky TG24 l'articolo Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti) ... tg24.sky.it Sanremo 2026, la quarta serata: la conferenza di Carlo Conti, gli ascolti, tutti i duetti, la scaletta e la classificaVenerdì 27 febbraio all'Ariston sono di scena le cover, appuntamento cult del festival di Sanremo: i trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti, con una canzone ... ilmattino.it Sanremo, la classifica della terza serata - facebook.com facebook Sanremo - La classifica live alle 23.55: televoto, stampa e gradimento x.com