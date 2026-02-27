Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 vengono annunciati i cinque artisti più votati, secondo i risultati combinati della giuria delle radio e del televoto. La graduatoria non segue un ordine preciso e rappresenta le preferenze emerse durante l’evento. I voti raccolti riflettono le preferenze di pubblico e critici, determinando così i protagonisti di questa fase della manifestazione.

La top 5 della terza serata del Festival di Sanremo 2026, non in ordine di classifica, sulla base dei voti della giuria delle radio e del pubblico da casa. Al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i co-conduttori Laura Pausini, Ubaldo Pantani nei panni di Lapo e Irina Shayk, hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuria delle radio e del pubblico da casa, con 15 delle 30 canzoni in gara riproposte per la seconda volta. Nelle prime cinque posizioni ci sono Serena Brancale con Qui con me, Sal Da Vinci con Per sempre sì, Arisa con Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e Luchè con Labirinto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, la classifica top 5 della terza serata

