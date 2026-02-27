Sanremo 2026 | il docente che sfida la scuola tradizionale

Vincenzo Schettini, insegnante noto per il progetto La Fisica che ci Piace, sarà presente questa sera al Festival di Sanremo 2026 come ospite. Schettini ha ottenuto popolarità sui social network grazie alle sue iniziative educative. La sua partecipazione al festival si inserisce in un contesto di attenzione verso metodi alternativi di insegnamento e divulgazione scientifica.

Vincenzo Schettini, il docente diventato celebre sui social con il progetto La Fisica che ci Piace, sarà ospite stasera al Festival di Sanremo 2026. Dopo le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni su scuola e cultura a pagamento, il professor Schettini parlerà di dipendenze e disagio giovanile, dal digitale all'alcol e alla droga. L'annuncio è arrivato dal vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa della quarta serata. Schettini aveva rischiato di non partecipare alla kermesse canora dopo le critiche ricevute per le sue parole sugli insegnanti che potrebbero proporre contenuti online a pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il prof Vincenzo Schettini a Sanremo 2026: ospite dopo le polemiche, il suo ruolo sul palcoIl professore Vincenzo Schettini a Sanremo 2026: sul palco tra musica, dipendenze giovanili e le polemiche sulle sue dichiarazioni sulla cultura digitale nel podcast di Gianluca Gazzoli. notizie.it

Schettini all’Ariston stasera: il professore-divulgatore porta il tema delle dipendenze giovanili a Sanremo 2026 dopo una settimana segnata da polemicheLa settimana che precede il Festival di Sanremo 2026 ha trasformato Vincenzo Schettini nel protagonista di un dibattito che ha travalicato i confini del mondo scolastico. orizzontescuola.it

Il caso Vincenzo Schettini scuote il Festival di Sanremo 2026, tanto da influire sulla sua programmazione. Il popolare docente di fisica, noto per il suo approccio informale e innovativo alla didattica, sarebbe dovuto essere ospite durante una delle ultime serate x.com

