Studente ucciso a scuola il racconto di chi ha visto | il litigio la fuga la coltellata il docente che blocca l’aggressore e lo disarma

Un episodio di violenza si è verificato presso l’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove uno studente è stato colpito mortalmente durante un alterco. Testimoni descrivono come tutto sia iniziato con una discussione nei bagni, proseguita con una fuga e l’intervento di un docente che ha bloccato e disarmato l’aggressore. La ricostruzione degli eventi è basata sulle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

È cominciato con una discussione nei bagni dell’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Le voci si sentivano da fuori, racconta uno studente che ha assistito a tutta la scena. Poi, nel giro di pochi secondi, tutto è precipitato. Il diciottenne ha lasciato i bagni e ha cominciato a correre nel corridoio in direzione della sua classe. Dietro di lui lo studente che poco dopo lo avrebbe accoltellato a morte. Le porte delle aule erano aperte per il cambio dell’ora. “Ho visto Abu correre nel corridoio verso la sua classe e Zouhair corrergli dietro“, ha raccontato il testimone (riporta l’ANSA). Non è sicuro se abbia visto subito il coltello. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: La Spezia, morto lo studente 18enne accoltellato a scuola: chi è l'aggressore Leggi anche: Altro studente accoltellato davanti a scuola, il caso a Sora. La lite e il racconto ai carabinieri: «Mai visto prima» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza”; Studente ucciso a scuola, il racconto di chi ha visto: il litigio, la fuga, la coltellata, il docente che blocca l'aggressore e lo disarma; Enrico Galiano sullo studente ucciso a scuola accoltellato da un compagno: «Cosa deve ancora succedere?»; “Youssef è rientrato in classe, era scosso. Poi è stato accoltellato davanti a noi”: omicidio a scuola, panico tra i compagni. La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. tg24.sky.it

'Abu' Youssef, chi era lo studente 18enne ucciso a scuola a La Spezia - Timido e solare, lavorava come cameriere in una pizzeria del centro per aiutare padre, madre e le sore ... tg24.sky.it

Studente ucciso, l'aggressore: "L'ho colpito per quelle fotografie" - Le prime ammissioni davanti al magistrato che valuta la premeditazione. rainews.it

Commentare i fatti accaduti nella scuola di La Spezia dove uno studente ha ucciso un compagno di classe usando un “coltellaccio” da cucina è impossibile: l’enormità dell’evento non consente nessuna riflessione razionale. - facebook.com facebook

La Spezia, lo studente che ha ucciso il compagno dai pm. E nella scuola arrivano gli ispettori | «Il killer rideva» x.com

