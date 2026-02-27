A Sanremo 2026, Gregory Porter sarà ospite della serata dedicata alle cover, accompagnato dalla conduzione di Serena Brancale. La sua presenza arricchirà l’evento, portando sul palco il suo stile unico e coinvolgente. La serata si svolgerà in piazza e vedrà protagonisti artisti che reinterpretano brani classici, creando un momento di musica dal vivo per il pubblico presente.

Gregory Porter (c) Erik Umphery SANREMO – La voce più soul del jazz contemporaneo, Gregory Porter, sarà l’headliner della serata inaugurale di Jazz Open Modena, lunedì 13 luglio in Piazza Roma. In attesa del concerto modenese, l’artista sarà protagonista venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026 come ospite di Serena Brancale insieme a Delia (cantautrice e pianista) nella serata dei duetti per un’inedita reinterpretazione soul-jazz di Besame Mucho. Artista californiano di assoluto rilievo mondiale, Porter vanta ben 8 nomination e 2 vittorie ai Grammy Awards e la sua esibizione a Jazz Open Modena sarà nella speciale formula di doppio live: nella stessa sera infatti, sul palco in Piazza Roma di fronte al Palazzo Ducale, ci sarà anche il concerto della pluripremiata regina del jazz-pop mondiale Diana Krall. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Gregory Porter ospite di Serena Brancale nella serata cover

Sanremo 2026, Serena Brancale chiede a Delia Puglisi di affiancarla nella serata cover insieme a Gregory Porter, l'artista di X Factor scoppia in lacrime - VIDEOLa Cover scelta è Besame mucho, Serena Brancale condividere il palco con Delia Puglisi, ex concorrente dell'ultima edizione di X Factor, e con...

Sanremo 2026, Serena Brancale duetta con Delia e Gregory PorterSerena Brancale porterà sul palco del Festival di Sanremo 2026 una cover di Besame Mucho, accompagnata da Delia e da Gregory Porter.

La gioia di Serena Brancale nel duettare con Delia su instagram il 31-01-2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone; Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover di venerdì; Sanremo 2026, Ditonellapiaga inaugura il Festival con Che fastidio!; Sanremo 2026, chi vince la 76esima edizione della kermesse: l'identikit del favorito secondo i bookmakers.

Sanremo 2026: scaletta, ospiti e programma quarta serata cover e duettiLa settimana più attesa della musica italiana entra nel vivo con Sanremo 2026, che venerdì 27 febbraio accende i riflettori sulla quarta serata, ... ilsipontino.net

Sanremo 2026 Cover: Tutti i Duetti e le Canzoni della SerataScopri tutte le cover di Sanremo 2026. Elenco completo dei duetti e delle canzoni scelte per la serata delle cover del Festival. canzoniweb.com

Il countdown per Jazz Open Modena si scalda con un’anteprima d'eccezione: Gregory Porter sarà ospite al Festival di Sanremo 2026 in duetto con Serena Brancale Pronti a vivere un’emozione intensa Noi inizieremmo così https://www.youtube.com/watchv facebook