Serena Brancale porterà sul palco del Festival di Sanremo 2026 una cover di Besame Mucho, accompagnata da Delia e da Gregory Porter. Serena Brancale porterà sul palco del Festival di Sanremo 2026 il brano dal titolo Qui con me ( Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy ). Nel corso della serata delle cover, Serena salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnata da Gregory Porter, cantante, compositore statunitense di jazz, soul e gospel e vincitore di due Grammy Awards, e DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica. Insieme interpreteranno Besame Mucho, brano scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez e diventato uno dei più conosciuti del XX Secolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Serena Brancale duetta con Delia e Gregory Porter

