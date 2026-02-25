Sanremo 2026 | gli ospiti della seconda serata del Festival

. Quali sono gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in programma stasera – mercoledì 25 febbraio – su Rai 1? Nel corso della serata, condotta da Carlo Conti, Laura Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro, vedremo Fausto Leali, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Assente Arianna Fontana causa febbre. Poi al Suzuki Stage ci sarà Bresh; sulla Nave Costa Max Pezzali. Quante puntate. Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda seratanotte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

