. Quali sono gli abiti (vestiti) di Laura Pausini per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 da lei condotta: IN AGGIORNAMENTO. TUTTI GLI ABITI Lo stilista degli abiti di Laura Pausini. Qual è lo stilista di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026? Laura Pausini solitamente è vestita da grandi maison di moda e stilisti di fama, con collaborazioni frequenti con Giorgio Armani (per vari tour e eventi), Versace (come all’Eurovision 2022), e altri, includendo designer come Alessandro Vigilante e case come Balestra, spesso supportata dal suo stylist Nick Cerioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la seconda serata del Festival: look, stilista

Leggi anche:

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la prima serata del Festival: look, stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini al Festival: abito, look, vestiti, stilista

Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusiva; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della prima serata; Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito.

ABITI SANREMO 2026 1ª SERATA: STILISTI, VESTITI CANTANTI/ Nigiotti e Fedez black, bianco per Serena BrancaleAbiti Sanremo 2026, vestiti, look e stilisti cantanti, prima serata Festival: Fedez black, bianco per Serena Brancale, Levante in Armani ... ilsussidiario.net

I vestiti di Laura Pausini a Sanremo 2026: gli abiti Armani indossati per la prima serataLa co-conduttrice è profondamente legata allo stilista da poco scomparso ... msn.com

#Sanremo2026 Scaletta 2^ serata 20.40 Carlo Conti e Laura Pausini aprono la serata 20.43 Ingresso di Gianluca Gazzoli e delle 4 Nuove Proposte 20.47 Nicolò Filippucci - "Laguna" 20.52 Blind, El Ma & Soniko - "Nei miei DM" 20.59 Mazzariello - "Dichiara - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com