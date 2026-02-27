Sanremo 2026 duetti e cover | ecco i codici e come votare i cantanti in gara

Inizia la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, uno degli eventi più seguiti della stagione, con i cantanti in gara che si preparano a esibirsi in duetti e cover. Durante la serata vengono presentati i codici di voto e le modalità per esprimere le preferenze del pubblico. Questa fase del festival è particolarmente attesa per le esibizioni speciali e le modalità di partecipazione.

Parte la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tradizionalmente una delle più attese perché diversa da tutte le altre. Questa sera, 27 febbraio, i cantanti in gara salgono sul palco dell’Ariston per esibirsi nei duetti sulle note di una cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale che spesso regala sorprese e collaborazioni inedite. La classifica finale della serata sarà determinata da un sistema di voto misto. A incidere saranno per il 33% i voti della sala Stampa, tv e web, per un altro 33% quelli della giuria delle radio, mentre il 34% sarà affidato al televoto del pubblico da casa. Il pubblico può esprimere la propria preferenza telefonando da rete fissa al numero 894. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: ecco i codici della terza serataLa terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna.

Sanremo 2026, quali sono i codici del televoto: come votare i big in gara nella serata coverÈ tempo di cover e di duetti questa sera al Festival di Sanremo 2026, ecco come votare.

Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover: i cantanti in gara e l’annuncio di Carlo Conti

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco tutti i duetti della serata cover di venerdì; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival; Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Sanremo 2026 ai blocchi di partenza: serate, ospiti e co-conduttori.

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Alessandro Siani è Mister X, co-conduttore a sorpresaDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, la serata cover in diretta: scaletta, cantanti e ospiti dei duetti. LIVE ... tg24.sky.it

Al Festival di Sanremo é la serata dei duetti e delle cover. Gli artisti in gara si esibiranno insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale. Qual è secondo voi l'accoppiata più attesa - facebook.com facebook

I bookmaker e la serata dei duetti a Sanremo: da Sal Da Vinci a Tredici Pietro, ecco i favoriti x.com