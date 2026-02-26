Sanremo 2026 come votare i cantanti in gara | ecco i codici della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 si conclude la competizione delle Nuove Proposte, con Nicolò Filippucci che si aggiudica la vittoria con il brano Laguna. I partecipanti si preparano a presentare le loro esibizioni, mentre il pubblico e la giuria sono chiamati a esprimere le proprie preferenze attraverso un sistema di votazione. La serata segna un momento importante nella gara musicale.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la finale delle Nuove Proposte, vinta da Nicolò Filippucci con il brano Laguna. A seguire, spazio ai 15 Big in gara che non si sono esibiti nella serata di mercoledì 25 febbraio. Si parte con Maria Antonietta & Colombre, si chiude con Sayf. Ma come si vota? Dopo la finale delle Nuove Proposte, è il turno dei i 15 Big in gara, votati dal pubblico tramite televoto. I codici rispecchiano l’ordine di uscita sul palco: Per i Big, il televoto del pubblico pesa per il 50% sul risultato complessivo della serata, mentre il restante 50% è determinato dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni, Carlo Conti comunicherà soltanto i cinque artisti più votati, elencati in ordine casuale. 🔗 Leggi su Open.online

