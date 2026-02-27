Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Dargen D’Amico ha portato sul palco dell’Ariston un omaggio alla Toscana, ispirato a Collodi e a Pinocchio. Il cantante ha scelto di indossare elementi che richiamano la regione e la sua tradizione, rendendo visibile il suo legame con il territorio. La sua esibizione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

Firenze, 27 febbraio 2026 - Dargen D’Amico in questi giorni è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, e sta portando sul palco dell’Ariston molta Toscana. Non solo perché alla serata delle cover ha scelto la canzone ‘Su di noi’ accompagnato da Pupo e Fabrizio Bosso. Ma anche per il suo look. Missing Caption “Su di noi” 46 anni dopo: la coppia Pupo-Dargen riporta la hit al Festival Il cantante, tra i 30 artisti in gara col brano ‘Ai Ai’, ha sfilato sul palco indossando i capi Mordecai, messi a punto a Empoli dall’azienda Hostage coi tessuti della Marini Industrie, azienda storica di Prato che coniuga innovazione e tradizione. Carlo Conti story: la moglie Francesca, la vita a Firenze, quanto guadagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dargen D’Amico ‘indossa’ la Toscana a Sanremo. Sul palco l’omaggio a Collodi e Pinocchio

