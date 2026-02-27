Malika Ayane torna sul palco di Sanremo nel 2026 e annuncia un duetto con un attore noto. La cantante ha scelto di proporre questa collaborazione durante la manifestazione, suscitando curiosità tra il pubblico presente. La proposta ha catturato l’attenzione e ha generato aspettative per l’esibizione che si terrà durante la kermesse. La presenza di questa collaborazione rappresenta un momento interessante per il festival.

Milano, 27 febbraio 2026 – Malika Ayane è tornata al Festival di Sanremo a quattro anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse canora e a 17 anni dal suo debutto in gara tra le Nuove Proposte con ‘Come foglie’. E stavolta sul palco dell’Ariston ha portato il brano ‘Animali notturni’. Mentre, per la serata delle cover, ha scelto ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria. Malika Ayane al Festival di Sanremo 2026 ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ Scritta dalla regista Lina Wertmüller su musica del Maestro Bruno Canfora (suoi anche arrangiamento e direzione d'orchestra), la canzone ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ è stata presentata dal vivo per la prima volta da Mina nel 1966. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malika Ayane a Sanremo 2026, per il duetto sceglie l’attore Claudio Santamaria: il messaggio con la proposta

Leggi anche: Malika Ayane si racconta prima del Festival: sarà in gara con il brano Animali Notturni, duetterà con Claudio Santamaria e porterà con sé i consigli di Ornella Vanoni

Malika Ayane si esibisce a Sanremo: “Santamaria ha ispirato il mio spettacoloMalika Ayane ha partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Claudio Santamaria, scelto per il suo talento musicale e per l’ispirazione che ha...

Temi più discussi: Sanremo 2026, Malika Ayane con Animali notturni. Il testo e la recensione della canzone; Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano Animali notturni; Concettuale e rigorosa, Malika Ayane a Sanremo 2026 è poesia; Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: dalle origini alla protesta a Sanremo. Testo e significato del brano 'Animali notturni'.

Malika Ayane a Sanremo 2026 questa sera con un abito elegante abito noir di Marni ricoperto da macro paillettes ispirato a un capo d'archivioMalika Ayane a Sanremo 2026 sarà in gara con Animali notturni, un brano che sarà rappresentato sul palco con il racconto creativo della stylist Rebecca Baglini ... vogue.it

Malika Ayane a Sanremo 2026 con Animali notturni: la storia di una donna che non ha mai smesso di stupireMalika Ayane a Sanremo 2026 con Animali notturni: tutto sulla cantante milanese, dalle origini italo-marocchine alla figlia Mia, dalla vita sentimentale al testo del nuovo brano in gara all'Ariston. greenme.it

Giovani sufficienti, Malika Ayane 6.5. Tredici Pietro senza incidenti è un 7 - facebook.com facebook

Serata 3 Malika Ayane Animali notturni #Sanremo2026 x.com