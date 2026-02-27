Sanremo 2026 chi è Mister X nella quarta serata? Conti tra bluff e smentite

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, il 27 febbraio, si discuteva della presenza di un personaggio chiamato Mister X che sarebbe dovuto salire sul palco dell'Ariston. La questione ha attirato l'attenzione dei social, dove utenti hanno avanzato diverse ipotesi e speculazioni sulla sua identità. Nel frattempo, alcuni annunci e smentite da parte degli organizzatori hanno alimentato il mistero intorno alla figura.

(Adnkronos) – Chi sarà il Mister X a Sanremo 2026? La quarta serata del Festival, oggi 27 febbraio, ruota anche intorno alla presenza di un 'Mister X' che dovrebbe salire sul palco dell'Ariston: il 'rebus' monopolizza i social, tra ipotesi più o meno fantasiose avanzate dagli utenti. "Ogni tanto mi diverto anche io a scherzare", dice Carlo Conti in collegamento con La vita in diretta su Raiuno. "Come ho fatto a tenerlo segreto? Forse perché non è nessuno". Tra i nomi che rimbalzano tra social e tv, spicca quello di Adriano Celentano. "Volete sapere se il Mister X è lui? No, sarebbe fantastico ma credo rimanga un meraviglioso sogno", dice il direttore artistico e conduttore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un “mister x”. Chi è? Tutte le ipotesiLa quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si tinge di giallo: nella scaletta ufficiale diramata dalla Rai, infatti, è presente un mister X.

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata. Conti contro Conti, chi ha vintoDopo il verdetto dei critici, ecco quello dei telespettatori: la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato 9 milioni e 600mila...

