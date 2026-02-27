Sanremo 2026 Caterina Caselli riceve il premio alla carriera | l’omaggio al ‘Casco d’Oro’

Da webmagazine24.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Caterina Caselli ha ricevuto il premio alla carriera chiamato 'Casco d'Oro'. L'evento si è svolto venerdì 27 febbraio sul palco dell'Ariston, dove il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha consegnato il riconoscimento. Caselli è salita sul palco per accettare l'omaggio dedicato alla sua lunga attività nel panorama musicale italiano.

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 omaggia Caterina Caselli. Il 'Casco d'Oro' della canzone italiana sale questa sera, venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston per ricevere il premio alla carriera dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora, Carlo Conti.  Caterina Caselli sta per compiere ottant'anni (è nata il 10 aprile 1946), ma il. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sanremo 2026: Premio alla Carriera per Mogol, Caterina Caselli e Fausto LealiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo 2026, Mogol riceve il premio alla carriera: l’omaggio al paroliere(Adnkronos) – Mogol sarà ospite stasera, giovedì 26 febbraio, al Festival di Sanremo 2026 per ritirare il premio alla carriera.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Caterina Caselli, premio alla Carriera a Sanremo 2026: il ritiro dalle scene e il successo come produttrice; Sanremo 2026, a Caterina Caselli, Mogol e Fausto Leali i premi alla carriera; Caterina Caselli riceverà il Premio alla carriera al Festival di Sanremo; Guida a Sanremo 2026: ospiti, conduttori, cantanti, canzoni, duetti e classifica.

sanremo 2026 caterina caselliCaterina Caselli a Sanremo 2026: la rivoluzione della donna che ha inventato il futuro della musicaMolto più di un casco d'oro: la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italiana ... iodonna.it

sanremo 2026 caterina caselliSanremo 2026, la serata delle cover: ordine di esibizione, ospiti, conduttori. E l’incognita Mister XSul palco dell’Ariston con Carlo Conti e Laura Pausini la supermodella Bianca Balti. Premio alla carriera a Caterina Caselli. A premiare i vincitori della ... ilsecoloxix.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.