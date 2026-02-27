Sanremo 2026 Caterina Caselli riceve il premio alla carriera | l’omaggio al ‘Casco d’Oro’

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Caterina Caselli ha ricevuto il premio alla carriera chiamato 'Casco d'Oro'. L'evento si è svolto venerdì 27 febbraio sul palco dell'Ariston, dove il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha consegnato il riconoscimento. Caselli è salita sul palco per accettare l'omaggio dedicato alla sua lunga attività nel panorama musicale italiano.

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo 2026 omaggia Caterina Caselli. Il 'Casco d'Oro' della canzone italiana sale questa sera, venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston per ricevere il premio alla carriera dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora, Carlo Conti. Caterina Caselli sta per compiere ottant'anni (è nata il 10 aprile 1946).