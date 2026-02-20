chi sono maria antonietta e colombre in gara a sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 ha ufficialmente trovato i suoi nuovi “custodi della tenerezza”. Tra i grandi nomi annunciati per la 76ª edizione della kermesse, vi sono quelli di Maria Antonietta e Colombre, una coppia che per il pubblico dell’indie italiano sono molto più di un semplice duo, perché sono le due colonne portanti della scena d’autore degli ultimi quindici anni. Dopo l’addio alle scene dei ComaCose, l’Ariston sembra aver trovato i loro eredi naturali. Non si tratta però di un’operazione costruita a tavolino, ma del punto più alto di un sodalizio artistico e sentimentale che ha una storia decennale alle spalle.🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Sanremo 2026, chi sono Maria Antonietta e Colombre: la nuova coppia d’autore in gara

Leggi anche: Chi sono Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maria Antonietta & Colombre, a Sanremo 2026 con La felicità e basta; Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 perché La felicità è un diritto; Sanremo 2026: chi sono Maria Antonietta & Colombre?; Maria Antonietta, chi è la cantante di Sanremo 2026: età, Colombre, fidanzato.

Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026. Il primo incontro, i bozzetti delle canzoni e i tarocchi: «Una coppia nella vita e nel lavoro, ma l’automatismo è fastidioso»Coppia sul palco e nella vita, Maria Antonietta & Colombre hanno conquistato la scena musicale con le loro sonorità sperimentali, che spaziano dal pop al punk fino alla ... leggo.it

Maria Antonietta e Colombre: chi sono i due marchigiani in gara a Sanremo 2026Tra i protagonisti annunciati del Festival di Sanremo 2026 c’è anche la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre , che genera molta curiosità. Non si tratta di un duo nato per l’occasione, ma di ... picenotime.it

IL CARABINIERI INDAGANO SUL DECESSO DELLA 96ENNE MARIA ANTONIETTA PIRAS - facebook.com facebook