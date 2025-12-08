Bari-Pescara | probabili formazioni e dove vederla in tv

Baritoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bari torna in campo oggi pomeriggio al San Nicola per un delicato scontro diretto contro il Pescara. I biancorossi sono reduci dallo 0-0 di giovedì scorso a Castellammare contro la Juve Stabia, recupero della 10ª giornata, un punto che ha permesso ai galletti di salire a 14 punti e attestarsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bari pescara probabili formazioniBari-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 15ª giornata di Serie B in programma oggi, lunedì 8 dicembre alle 17:15 al San Nicola ... Come scrive baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Pescara Probabili Formazioni