Bari-Pescara | probabili formazioni e dove vederla in tv
Il Bari torna in campo oggi pomeriggio al San Nicola per un delicato scontro diretto contro il Pescara. I biancorossi sono reduci dallo 0-0 di giovedì scorso a Castellammare contro la Juve Stabia, recupero della 10ª giornata, un punto che ha permesso ai galletti di salire a 14 punti e attestarsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Amarcord Bari, i destini incrociati con il Pescara: nel 1985 la vittoria che portò i biancorossi in A - telebari.it/sport/235340-a… - #Bari #Notizie #News Vai su X
Il tecnico biancazzurro parla alla vigilia del match: ecco le sue parole #Sport #Calcio #Pescara #Bari - facebook.com Vai su Facebook
Bari-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 15ª giornata di Serie B in programma oggi, lunedì 8 dicembre alle 17:15 al San Nicola ... Come scrive baritoday.it