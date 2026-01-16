Salto con gli sci | Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo avanti Bresadola e Insam

Ryoyu Kobayashi si distingue nella qualificazione di salto con gli sci a Sapporo, mostrando solidità nonostante le condizioni di vento variabili e i frequenti cambi di stanga. Il campione giapponese si posiziona davanti a Bresadola e Insam, consolidando la propria presenza in vista delle competizioni principali. La prova si è svolta in un contesto di condizioni meteorologiche mutevoli, richiedendo attenzione e adattamento da parte degli atleti.

Si va in Giappone, è tempo di Ryoyu Kobayashi. Il Concorde nipponico porta a casa la qualificazione in quel di Sapporo, disputata in condizioni abbastanza variabili di vento con annessi cambi di stanga nel mentre. Kobayashi va fino ai 139 metri con 140.8 punti, e in un certo senso è quasi un rimettere le cose a posto dopo che l'altro Kobayashi, Junshiro, viene squalificato proprio all'inizio della serie. Alle spalle del giapponese c'è Domen Prevc: per lo sloveno finora dominatore della stagione 135.5 metri e 138.9 punti. In ogni caso i due sono davanti di tantissimo rispetto a tutti gli altri. In particolare, dietro di loro c'è un intero quartetto austriaco (il che fa capire molto in proiezione gare a squadre): Stephan Embacher a 130, Daniel Tschofenig a 128.

