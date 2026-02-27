Sal Da Vinci, cantante napoletano, ha ricevuto una standing ovation durante la terza serata di uno show televisivo. I bookmaker hanno iniziato a scommettere sulla sua possibile vittoria, considerando la sua performance e il consenso del pubblico. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli scommettitori, rendendolo uno dei favoriti in questa fase del concorso.

Nella terza serata il cantante napoletano ha conquistato la standing ovation del pubblico del Teatro Ariston entrando di diritto tra i favoriti per la vittoria Di fronte alla standing ovation che gli ha riservato il pubblico del Teatro Ariston, Sal Da Vinci ha concluso in lacrime la sua esibizione nella terza serata. Oramai idolo dei presenti in sala, il cantante melodico napoletano è diventato uno dei favoriti per il successo. E allora scopriamo le quote Sal Da Vinci vincitore Sanremo 2026 nella finale in programma sabato 28 febbraio alle ore 20.40. Tutti in piedi ad applaudire e lui, Sal Da Vinci, in lacrime sul palco del Teatro Ariston al termine della terza serata del Festival. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credono

Sanremo, la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credonoSANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Sal Da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci può vincere il Festival? La parola agli esperti SisalQuesta 76esima edizione del Festival di Sanremo vanta una nutrita presenza di artisti campani che stanno conquistando consensi sul palco dell’Ariston...

Sal Da Vinci e Francesco Da Vinci #cantantiitaliani #saldavinci #francescodavinci

Temi più discussi: Per sempre sì di Sal Da Vinci: testo e significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'; Sanremo 2026, pagelle terza serata: a Belen basta un attimo (7), Sal Da Vinci mette i brividi (9), Pantani 'Elkann' salva la serata (9); Sal Da Vinci, scugnizzo a vita: La rinascita dopo la gavetta.

Sanremo, la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credonoQuote live Sal Da Vinci vincitore Sanremo 2026 con la sua canzone 'Per sempre sì': i bookie ci credono dopo la standing ovation dell'Ariston ... gazzetta.it

Chi è Sal da Vinci: moglie, figli, età e vita privata / Con Per sempre Si è pronto a ribaltare i pronosticiSal da Vinci canta il brano Per Sempre Si al festival di Sanremo 2026 ed è sicuramente uno dei brani più apprezzati nella manifestazione. ilsussidiario.net

L'Ariston in piedi! Sal Da Vinci, dopo la sua ultima esibizione sul palco di Sanremo, è stato abbracciato dal pubblico, che gli ha regalato un'emozionante standing ovation Credits: RAI #saldavinci #sanremo2026 #persempresì - facebook.com facebook

La classifica provvisoria della terza serata di Sanremo: al top Sal Da Vinci, Arisa e Brancale x.com