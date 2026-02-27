Per me è un trauma Rossella Erra e la novità su Selvaggia Lucarelli | Ma va bene così

Rossella Erra ha commentato un episodio legato a Selvaggia Lucarelli, definendolo un trauma personale. La giornalista ha anche affermato che, nonostante tutto, va bene così. Mentre l’attenzione pubblica è ancora concentrata sul Festival di Sanremo 2026, una notizia riguardante Mediaset ha catturato l’interesse del mondo dello spettacolo.

Mentre l’attenzione resta puntata sul Festival di Sanremo 2026, un’altra notizia ha scosso il mondo dello spettacolo, spostando per un momento i riflettori su Mediaset. Con un comunicato ufficiale, l’azienda ha annunciato che Selvaggia Lucarelli sarà opinionista del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito, soprattutto tra chi è abituato a vedere la giornalista nelle vesti di giudice a Ballando con le stelle. Tra le prime a commentare la novità c’è stata Rossella Erra, volto noto della “tribuna del popolo” dello show di Rai1. Intervenuta nel podcast di FanPage.it Non è la Tv, Erra non ha nascosto il suo stupore: “Lei è un elemento fondamentale di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Selvaggia Lucarelli rosica perché Chiara Ferragni non è finita in carcere? Ma per favore: così zittisce chi l’accusaAll’indomani del proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso Pandoro, il dibattito non si è fermato alla vicenda giudiziaria.

Rossella Erra non le manda a dire. Nella nostra diretta YouTube di Non è la Rai – Edizione Sanremo, che ho condotto insieme ad Andrea Parrella, Stefania Rocco e Grazia Sambruna, la giurata del popolo di Ballando con le stelle ha inevitabilmente comme - facebook.com facebook

