Roma Juve le condizioni di Soulé in vista del big match dell’Olimpico Che cosa filtra da Trigoria sulla presenza dell’argentino

In vista del big match Roma-Juve di domenica sera, si conoscono le condizioni di Soulé. Da Trigoria arrivano aggiornamenti sulla presenza dell’argentino, senza indicare eventuali dubbi o esclusioni. La squadra prepara la partita, mentre rimangono ancora da definire i dettagli sulla sua disponibilità. I tifosi attendono notizie più precise, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Roma Juve, le condizioni di Soulé in vista del big match di domenica sera. Che cosa filtra da Trigoria sulla presenza dell’ex bianconero. La Juve osserva con attenzione le notizie che giungono dall’infermeria avversaria in vista del prossimo match. Secondo l’analisi di Il Corriere dello Sport, da Trigoria arrivano segnali poco rassicuranti su Matías Soulé, ancora alle prese con un fastidioso problema di pubalgia. L’ottimismo è basso, poiché il calciatore ha continuato a lavorare individualmente e la situazione resta delicata. CONTINASSA JUVE LIVE Diverso il discorso per Mario Hermoso, che ha invece qualche chance in più di recuperare. Intanto, Gian Piero Gasperini, valuta le opzioni tattiche per la sfida in programma domenica sera all’Olimpico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dybala recupera per Roma Juve? Le ultime sulle condizioni del grande ex in vista del big match dell’OlimpicoCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Infortunio Soulé, la rivelazione sul problema del calciatore argentino e cosa filtra in vista di Roma JuveCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Roma, Soulé fuori per il big match con la Juve: oggi test per DybalaROMA - A Trigoria il tempo scorre lento, carico di tensione e speranza. Domenica sera all’Olimpico arriva la Juventus, e per la Roma è una partita che pesa, che accende emozioni e ricordi. Soprattutto ... corrieredellosport.it

Roma-Juventus, le condizioni di Bremer e KaluluAll’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma. asromalive.it

