Yildiz un gol al Napoli per prendersi la gloria e un altro record di Del Piero Ma c’è un tabù da sfatare

in trasferta per il turco. La sfida tra Napoli e Juventus sarà una domenica speciale per Kenan Yildiz. Il gioiello bianconero torna nella città partenopea per la terza volta in carriera, e la posta in gioco è alta: va a caccia del primo gol ai campioni d’Italia e della prima gioia in trasferta della stagione. Maradona e il peso della numero dieci. L’ emozione non potrà non esserci, poiché si giocherà nello stadio dedicato a Diego Maradona, icona di Napoli e simbolo dei numeri 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz, un gol al Napoli per prendersi la gloria e un altro record di Del Piero. Ma c’è un tabù da sfatare

Leggi anche questi approfondimenti

#NapoliJuve, #Conte prepara la gabbia per #Yildiz #Spalletti vuole romperla così Vai su X

È probabile che Spalletti possa schierare Yildiz al centro dell'attacco contro il Napoli. In questa posizione, il turco sarà chiamato ad aggredire la profondità e, al contempo, a sfruttare la sua qualità nello stretto per innescare gli inserimenti dei due trequartisti: - facebook.com Vai su Facebook

Kenan Yildiz vuole diventare grande: a Napoli cerca il primo gol in trasferta e un record da Juve - Kenan Yildiz vuole diventare grande: a Napoli cerca il primo gol in trasferta e un record da Juve Il numero 10 della Juventus vuole consacrarsi proprio nella casa ... Segnala tuttojuve.com

Yildiz, c'è un dato da cancellare al Maradona - La missione del numero 10 bianconero nello stadio intitolato al più grande 10 di sempre. Secondo corrieredellosport.it

Yildiz come Totti? Spalletti vorrebbe spostarlo falso nove contro il Napoli (Tuttosport) - Luciano Spalletti starebbe pensando di schierare Kenan Yildiz falso nove contro il Napoli per non dare riferimenti in attacco. Lo riporta ilnapolista.it

Yildiz e Vlahovic, fuori i gol - "Milan va a genio" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al prossimo impegno contro la Lazio. Lo riporta tuttojuve.com

Spalletti sta pensando di cambiare ruolo a Yildiz nella Juventus, contro il Napoli e non solo - Spalletti è pronto a cambiare ruolo a Yildiz dalla partita della Juve contro il Napoli in poi. Si legge su fanpage.it

Yildiz, il top che non ha il Napoli e il gruppo: perché la Juve è obbligata a credere allo Scudetto - Njegos, consorte di Vittorio Emanuele III che i montenegrini hanno sempre molta fortuna a Torino. Come scrive tuttosport.com