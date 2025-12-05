Yildiz un gol al Napoli per prendersi la gloria e un altro record di Del Piero Ma c’è un tabù da sfatare

in trasferta per il turco. La sfida tra  Napoli  e  Juventus  sarà una  domenica speciale  per  Kenan Yildiz. Il  gioiello bianconero  torna nella città partenopea per la  terza volta in carriera, e la posta in gioco è alta: va a caccia del  primo gol  ai campioni d’Italia e della  prima gioia in trasferta  della stagione. Maradona e il peso della numero dieci. L’ emozione  non potrà non esserci, poiché si giocherà nello  stadio dedicato a Diego Maradona, icona di Napoli e  simbolo dei numeri 10. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, un gol al Napoli per prendersi la gloria e un altro record di Del Piero. Ma c’è un tabù da sfatare

