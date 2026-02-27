Ritmica l’Italia vola ad Astana per l’ALEM Cup | ecco le convocate

L’Italia partecipa all’ALEM Cup, un torneo internazionale che si svolge ad Astana dal 8 al 10 marzo 2026. Le squadre nazionali di ginnastica ritmica, sia senior che junior, sono state convocate per questa competizione e si preparano ad affrontare le prove nel Qazaqstan Athletic Complex. La manifestazione coinvolge atlete di diverse fasce di età provenienti da vari paesi.

Dall'8 al 10 marzo 2026 le azzurre senior e junior scendono in pedana al Qazaqstan Athletic Complex per il torneo internazionale kazako. Ufficializzata la delegazione federale. La ginnastica ritmica italiana guarda all'Asia centrale. Dal 8 al 10 marzo 2026, ad Astana, si disputerà il Torneo Internazionale ALEM Cup, competizione che raduna alcune tra le migliori realtà del panorama mondiale e che la Federazione Ginnastica d'Italia ha inserito nel programma stagionale come tappa di confronto tecnico e crescita agonistica per le proprie atlete.