La Roma Femminile si avvicina alla partita contro il Milan con diverse assenze importanti. Rossettini non potrà contare su cinque giocatrici chiave, mentre le convocate sono ancora in fase di definizione. La sfida di domenica alle 12:30 si preannuncia difficile per le giallorosse, che devono fare i conti con un reparto incerottato e poche alternative in panchina.

La Roma Femminile si prepara al big match di domani contro il Milan (calcio d’inizio domenica 8 febbraio alle ore 12:30 ) dovendo fare i conti con un’infermeria pericolosamente affollata. Al termine della rifinitura odierna, il tecnico Luca Rossettini ha ufficializzato la lista delle convocate, confermando le difficoltà numeriche che colpiscono soprattutto il reparto offensivo e le fasce. La notizia più rilevante riguarda il forfait di Rieke: l’attaccante, uscita malconcia dall’ultima sfida contro il Parma, non ha recuperato in tempo e salta la sfida del Tre Fontane. Il bollettino medico resta critico anche per Pilgrim e Veje, che non figurano nell’elenco dei disponibili nonostante le speranze della vigilia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan Femminile: Rossettini senza 5 big, ecco le convocate

Approfondimenti su Roma Milan Femminile

Roma Femminile torna in campo contro la Ternana dopo l'eliminazione dalla Women’s Champions League subita contro il Chelsea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Milan Femminile

Argomenti discussi: Inter e Roma in semifinale: le nerazzurre battono ancora la Ternana Women, dominio giallorosso nel derby; Rassegna Stampa | Roma, Malen ha voglia di gol; POST FEMMINILE Parma-Roma • Giugliano: È un punto importantissimo che in questo momento vale oro; Campionato | SERIE A Risultati e classifica della 23ª giornata: il Milan va a +7 sulla Roma, ha vinto 3-0 a Bologna.

Femminile, verso Roma-Milan: Rieke out dalle convocateLa calciatrice tedesca dà forfait per la sfida di domani al Tre Fontane contro le rossonere. Out anche Pilgrim e Veje ... ilromanista.eu

Roma femminile, Rossettini: Contro il Milan dobbiamo tornare a essere brillantiIl tecnico delle giallorosse: Cerchiamo di guardare a noi, di recuperare energie mentali e fisiche per essere più qualitative sul campo e ritrovare certe relazioni ... msn.com

"Il salto di categoria c'è, abbiamo fatto Fiorentina, Roma, Milan come partite consecutive nelle quali ho visto una squadra che sta crescendo ogni volta e sta cercando di essere compatta e determinata in fase di non possesso ed essere più aggressiva in fa facebook

Due partite in casa da vivere insieme! Roma-Milan, 8/2 ore 12:30 Roma- Napoli, 15/2 ore 18:00 Prendi il tuo biglietto asroma.com/it/biglietti/f… #ASRomaFemminile x.com