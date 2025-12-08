Scuola primaria Rodari a lezione di educazione ambientale con Mr Green | Fondamentale sensibilizzare fin da piccoli

La scuola primaria Rodari ha ospitato Mr Green per una lezione di educazione ambientale, sottolineando l'importanza di sensibilizzare i bambini fin dalla giovane età. Un momento emozionante per gli studenti, che hanno potuto ascoltare e imparare come prendersi cura del nostro pianeta, consolidando valori fondamentali per un futuro più sostenibile.

Emozionato, come del resto ogni volta che entra in una scuola a portare la sua testimonianza e spiegare ai ragazzi l'importanza del rispetto dell'ambiente. Così Franceso Stefanini, alias Mr Green, si è raccontato dopo l'incontro con gli alunni della scuola primaria Rodari, plesso dell'istituto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Open Day SCUOLA PRIMARIA PAGNACCO Martedì 9 dicembre ore 18.00 Una scuola dove bambini, famiglie e territorio crescono insieme. Nell’infografica trovate in sintesi: I nostri valori: ospitalità, responsabilità, comunità Ambienti di apprendimento inn - facebook.com Vai su Facebook

Scuola primaria "Rodari". Via ai lavori per il nuovo stabile - Sono iniziati i lavori di demolizione della scuola primaria "Rodari" in via Palermo, nel quartiere Senzuno. Scrive lanazione.it