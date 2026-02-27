Rinnovo Carnesecchi l’Atalanta al lavoro per blindare il suo portiere Tutti gli aggiornamenti

L’Atalanta lavora al rinnovo di Carnesecchi, con l’obiettivo di mantenere il portiere in rosa. La società sta cercando di accelerare le trattative e si avvicina a un’intesa definitiva. La squadra ha iniziato la stagione con difficoltà, ma grazie all’arrivo di Raffaele Palladino ha ritrovato compattezza e slancio. La situazione contrattuale di Carnesecchi rimane al centro delle discussioni.

