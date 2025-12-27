Rinnovo Yildiz Juve | bianconeri al lavoro per quadruplicare l’ingaggio! Nei giorni scorsi la famiglia era a Torino | tutti gli aggiornamenti

Rinnovo Yildiz Juve, accelerata per il prolungamento con adeguamento monstre: incontro con la famiglia a Torino per triplicare l’ingaggio attuale. Il futuro della  Juventus  passa inevitabilmente dai piedi e dalla fantasia di  Kenan Yildiz. Il talento turco, divenuto ormai un punto fermo dello scacchiere tattico bianconero, è al centro di una manovra societaria volta a blindarlo per gli anni a venire, riconoscendogli quello status di top player che il campo sta certificando partita dopo partita. Le ultime indiscrezioni rilanciate da  Sky Sport  delineano uno scenario molto chiaro: la società ha deciso di fare sul serio, mettendo sul piatto un’offerta economica che testimonia la totale fiducia nelle potenzialità del ragazzo e la volontà di respingere qualsiasi assalto estero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

