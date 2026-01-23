Energia fari puntati sul Testo Unico italiano in vista della Giornata Internazionale dell’Energia Pulita

Il 26 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, istituita dall’ONU per promuovere una transizione energetica equa e sostenibile. Questo evento invita governi, imprese e cittadini a riflettere sull’importanza di garantire accesso universale all’energia pulita, contribuendo alla tutela del pianeta. Un’occasione per rafforzare l’impegno verso un futuro energetico più responsabile e inclusivo, nel rispetto delle norme del Testo Unico italiano.

Il 26 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare governi, imprese e cittadini all’urgenza di una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile, capace di garantire accesso universale all’energia e, al contempo, di proteggere il pianeta. Il 2025 segna un momento storico senza precedenti: per la prima volta a livello globale, la produzione di energia da fonti pulite ha superato quella da carbone, con 5.072 TWh contro 4.896 TWh. Un vero punto di svolta, reso possibile dall’accelerazione di solare ed eolico e da continui progressi tecnologici, che dimostra come la transizione energetica non sia più un obiettivo futuro, ma una realtà concreta già in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni globali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Blue economy, energia pulita, IA: sul territorio investono 7 startupLa quarta edizione di Faros, l’acceleratore dedicato, si distingue per l’investimento di 1,4 milioni di euro su sette startup innovative nel settore blue economy, energia pulita e intelligenza artificiale.

