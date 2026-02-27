Rendimenti Btp Valore | ecco i tassi garantiti con l’emissione di marzo 2026

Il ministero dell’Economia ha annunciato i tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del Btp Valore, un titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori. La data di emissione è fissata per marzo 2026. I tassi offerti rappresentano i rendimenti garantiti per questa emissione, che si rivolge a investitori individuali interessati a strumenti di risparmio a medio termine.

Roma, 27 febbraio 2026 – Il ministero dell’Economia ha reso noti i tassi cedolari minimi garantiti della settima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il collocamento è in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. I tassi partono dal 2,50% per il primo e secondo anno, salgono al 2,80% per il terzo e quarto anno e arrivano al 3,50% per il quinto e sesto anno. Al termine dell’offerta saranno annunciati i tassi definitivi, che potranno essere confermati o eventualmente rivisti al rialzo in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura. La struttura è “step-up”, con rendimenti crescenti nel tempo, e prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finale

Btp Valore, nuova emissione a marzo 2026 con premio finale extra: rendimento, come funziona e a chi conviene

TASSI BTP VALORE OTTOBRE 2025: scopriamo i RENDIMENTI REALI. Quanto guadagno se investo 10.000 euro

BTP Valore torna a marzo: rendimento e step-up sotto la lente del Tesoro
Cedole progressive e bonus finale per investitori privati: opportunità in un contesto di rendimenti governativi in compressione.

Btp Valore, rendimenti minimi tra il 2,5% e il 3,5%: il lordo medio sfiora il 3%
Il Tesoro ha pubblicato i rendimenti minimi del nuovo Btp Valore, che in sei anni passeranno, attraverso il sistema step-up, da 2,5% al 3,5%

BTP Valore al via: tassi al 2,5% nei primi due anni, poi al 2,8% e al 3,5%. Il Tesoro comunica i rendimenti minimi garantiti per il titolo in offerta da lunedì 2 a venerdì 6 marzo. Cedole in salita ogni biennio, premio finale dello 0,8%.

Btp Valore: ecco i tassi della nuova emissione, cosa c'è da sapere
Il Mef ha comunicato i rendimenti: l'emissione inizia lunedì...