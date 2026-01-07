Al via il 2026 con Polity Design | geopolitica e impresa protagoniste a scuola

Il 10 gennaio 2026, Polity Design apre ufficialmente le iscrizioni per il nuovo anno accademico. La scuola, riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e situata nella Biblioteca del seminario di Caserta, offre percorsi formativi incentrati su geopolitica e impresa. Un'opportunità per chi desidera approfondire temi strategici e sviluppare competenze di leadership in un contesto educativo qualificato.

Sabato 10 gennaio prende ufficialmente il via il 2026 di Polity Design, la scuola di classe dirigente riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e con sede nella Biblioteca del seminario di Caserta, in piazza Duomo. La giornata di apertura sarà dedicata all'analisi degli scenari globali. Matteo Giusti a Polity Design di Caserta prova a spiegare cosa sta accadendo tra Nigeria, Africa, America Latina e Venezuela.

Polity Design, Boccia: «Senza industria non c’è futuro: il lavoro come democrazia» - CASERTA – La terza lezione di Polity Design 2025/2026 ha acceso i riflettori sul rapporto tra industria, democrazia e futuro del Paese. ecodicaserta.it

