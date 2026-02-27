Referendum | a Ispra dibattito per votare con consapevolezza

Il referendum costituzionale si avvicina, portando con sé l’esigenza di un’informazione semplice e diretta per tutti gli elettori. Nei giorni che precedono il voto, si intensificano le discussioni pubbliche e le occasioni di approfondimento, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole tra i cittadini. La partecipazione alle urne rappresenta un momento importante di coinvolgimento democratico.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si avvicina, e con esso la necessità di informazione chiara e accessibile per i cittadini. A Ispra, il Circolo culturale Anpi ha organizzato un incontro pubblico per il 26 febbraio alle 20:30, in via Banetti 1, per discutere i quesiti referendari. L'avvocato Marzia Giovannini, esperta del settore, illustrerà i contenuti della riforma e le ragioni del voto contrario, offrendo strumenti concreti per un voto consapevole. L'evento, gratuito e aperto a tutti, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la partecipazione democratica. In un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è in calo, iniziative come questa diventano fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

