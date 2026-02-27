Il prossimo ottavo di finale di Champions League vedrà affrontarsi il Real Madrid e il Manchester City, un match che richiama i confronti delle ultime quattro edizioni della competizione. In queste occasioni, la squadra vincente ha poi conquistato il trofeo alla fine della stagione. L'ultima sfida tra le due squadre risale ai playoff dello scorso anno, quando i madrileni prevalsero sui citizens.

Marca: otto scontri tra le due squadre negli ultimi dieci anni. La scorsa stagione, i blancos hanno vinto entrambe le partite dei play-off contro gli inglesi. Cc Madrid 19022025 - Champions League Real Madrid-Manchester City foto Cesar CebollaImage Sport nella foto: Kylian Mbappe’-Ruben Dias Sarà Real Madrid-Manchester City agli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno si affrontarono ai play-off e i blancos ebbero la meglio. I due match si disputeranno nella seconda e terza settimana di marzo. Nyon ha riunito Real Madrid e Manchester City. La squadra di Arbeloa, che mercoledì ha battuto il Benfica 2-1 per qualificarsi agli ottavi, affronterà quella di Pep Guardiola in quella che è già diventato il Clasico moderno della Champions League, con otto scontri negli ultimi 10 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Real Madrid-City è il Clasico moderno: in quattro edizioni della Champions chi ha vinto il match, ha poi sollevato la coppa

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern. Poi le sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea. Ora l'Europa League | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .

Champions League, domani Real Madrid Manchester City! Guardiola scalda il match: «Se li avessi fatto giocare come noi, sarei stato esonerato dopo 6 mesi»Alla vigilia del match di Champions League, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato dichiarazioni forti e al tempo stesso...

Real Madrid vs Manchester City | Champions League 2025/26 | Watch Along & eFootball Simulation

