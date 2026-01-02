I suoni e le voci della Valtellina trasformate in un’opera d’arte

“Mountain Echoes” è un progetto artistico che trasforma i suoni e le voci della Valtellina in sculture sonore. Realizzato nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, l’opera di Yuval Avital esplora la cultura e l’identità di questo territorio attraverso rappresentazioni contemporanee e universali. Un modo per valorizzare la ricchezza sonora e culturale della Valtellina, riflettendo sulla sua connessione con le montagne e i suoi abitanti.

Tra i progetti collaterali agli eventi sportivi connessi ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 c’è “ Mountain Echoes “: le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore, con il quale l’artista multidisciplinare Yuval Avital indaga la Valtellina - uno dei territori protagonisti dei Giochi - attraverso la creazione di opere d’arte che diventano rappresentazioni contemporanee e universali, riconoscendo nella montagna e nei suoi abitanti una forma di identità culturale unica e stratificata. L’inaugurazione di Mountain Echoes, prevista il 23 e 24 gennaio 2026 in Valtellina, assumerà la forma di un percorso diffuso: un viaggio culturale attraverso i comuni di Sondrio, Tirano e Bormio che, con identità diverse ma complementari, diventano parte integrante dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

