Ranking Uefa Italia ancora viva | ecco cosa serve per avere la quinta squadra in Champions

Nonostante l’eliminazione di alcune big, l’Italia mantiene una presenza significativa nel ranking Uefa. La possibilità di far entrare una quinta squadra in Champions continua a essere aperta, richiedendo determinati risultati e posizionamenti nelle competizioni europee. La situazione attuale mostra come la Serie A possa ancora sperare di migliorare la propria classifica e mantenere alta la rappresentanza nel massimo torneo continentale.

Le speranze della Serie A di guadagnare punti su Spagna e Germania sono ancora reali nonostante il brutto colpo per le eliminazioni di Inter, Juventus e Napoli dalla Champions.

Ranking UEFA, lotta per il quinto posto in Champions: l'Italia resta quinta

