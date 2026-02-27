Ragazzo travolto da un treno ad Abbiategrasso nel Milanese | è gravissimo

Nel primo pomeriggio di oggi, un ragazzo di 26 anni è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello ad Abbiategrasso, nel Milanese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Grave incidente stradale nel Milanese: ragazzo travolto da un'auto, è in coma

