Sanremo 2026 Raf chi è | gli esordi i problemi di salute e l’amore per Gabriella Labate

Raf partecipa a Sanremo 2026, portando il brano 'Ora e per sempre' alla sua quinta esperienza nel festival. La sua presenza deriva da una lunga carriera iniziata negli anni Ottanta, segnata anche da problemi di salute che ha affrontato con coraggio. La sua passione per la musica e il legame con Gabriella Labate lo motivano a salire sul palco. La sua esibizione promette di coinvolgere il pubblico.

(Adnkronos) – Raf è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa segna la sua quinta partecipazione alla kermesse canora con il brano 'Ora e per sempre'. In passato, ha partecipato nel 1988, 1989, 1991 e 2015. Raffaele Riefoli, in arte Raf, nasce a Margherita di Savoia (provincia di Barletta-Andria-Trani) il 29 settembre 1959. Giovanissimo si trasferisce a Firenze per studiare arte e poi architettura, ma la sua vera passione, la musica, lo porta a Londra, dove entra in contatto con la scena rock e new wave. Fonda il gruppo Café Caracas con Ghigo Renzulli, futuro chitarrista dei Litfiba. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf (cantante Sanremo 2026)Gabriella Labate è diventata conosciuta dopo aver sposato Raf, noto cantante italiano.

Chi sono la moglie e i figli di Raf, Gabriella Labate, Bianca e SamueleRaf, cantante italiano noto per il suo stile distintivo, è sposato con Gabriella Labate, conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre. FOTO; Sanremo 2026, ecco i cantanti in gara: 30 i big e tra loro 10 esordienti; Raf a Sanremo 2026, l’eco degli anni ’80 che continua a suonare; Sanremo 2026, riflettori sulla Puglia: Brancale, Raf ed Ermal Meta in gara sul palco dell’Ariston.

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf: la malattia rara, le lacrime e la canzone dedicata a Sanremo 2026Chi e cosa fa oggi Gabriella Labate, moglie di Raf ed ex shogirl del Bagaglino. Il brano Ora e per sempre a Sanremo 2026 è dedicato a lei ... libero.it

Raf canta Ora e per sempre a Sanremo 2026: testo della canzone e significatoRaf torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con Ora per sempre . Per la quinta partecipazione alla kermesse canora, l’artista ha scelto un brano scritto a quattro mani con il figlio Samuele. Una ... superguidatv.it

Raf e Gabriella Labate Kolorize.cc - facebook.com facebook