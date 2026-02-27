Quanto guadagna Alessandro Siani | stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

Alessandro Siani sarà il co-conduttore misterioso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Per questo ruolo, ha ricevuto un compenso che si aggira intorno a una cifra non ufficiale. La sua partecipazione al festival ha attirato l’attenzione sui dettagli del suo cachet. La sua presenza nel evento è stata confermata senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla cifra precisa.

Alessandro Siani è il co-conduttore (mister x) misterioso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Il noto comico affiancherà Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti nella serata di oggi, 27 febbraio. Ma quanto guadagna Alessandro Siani? Il suo è uno dei nomi più amati del cinema e della comicità italiana. Ha preso parte a numerosi film di successo, commedie che sbancano il botteghino e programmi tv. Sullo stipendio di Alessandro Siani per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. 🔗 Leggi su Tpi.it

