Quanto guadagna Lillo | stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

. Lillo è il conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il noto comico affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di oggi, 25 febbraio. Ma quanto guadagna Lillo? Il suo è uno dei nomi più amati del cinema e della comicità italiana. Ha preso parte a numerosi film di successo, commedie che sbancano il botteghino, programmi come Lol su Prime Video, e da anni fa coppia con Greg in un duo di grande qualità, protagonista anche in molti spettacoli dal vivo. Sullo stipendio di Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo) per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. 🔗 Leggi su Tpi.it

