Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di gennaio

Ecco il calendario delle partite del Napoli nel mese di gennaio. Un periodo importante per gli azzurri, che affronteranno diverse gare di campionato e due decisive sfide di Champions League alla fine del girone. La programmazione permette di seguire con attenzione gli incontri e monitorare i risultati della squadra di Antonio Conte durante questa fase cruciale della stagione.

Sarà un inizio di anno molto impegnativo per il Napoli di Antonio Conte, con gli azzurri che disputeranno molti match di campionato e i due decisivi scontri in Champions League di fine girone.Questo il calendario completo delle partite, con date e orari:Domenica 4 gennaio 2026: Lazio-Napoli.

