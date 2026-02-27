La regione Toscana si posiziona tra le migliori in Italia per la sanità, secondo la classifica internazionale “World’s Best Hospitals 2026” pubblicata da Newsweek e realizzata in collaborazione con la società di analisi Statista. La lista individua i dieci ospedali che si distinguono nel 2026, confermando la presenza di strutture toscane tra le eccellenze nazionali e internazionali.

Firenze, 27 febbraio 2026 – La Toscana si conferma tra le regioni di punta della sanità italiana nella classifica internazionale “ World’s Best Hospitals 2026 ”, pubblicata dalla rivista americana Newsweek in collaborazione con la società di analisi Statista. La graduatoria, giunta all’ottava edizione, valuta oltre 2.500 ospedali in 32 Paesi del mondo sulla base di raccomandazioni di esperti, indicatori di qualità delle cure, dati sull’esperienza dei pazienti e questionari standardizzati compilati dagli stessi degenti. A livello globale vengono premiate le migliori 250 strutture. Tra queste figura anche un ospedale toscano. PRESSPHOTO Firenze Ospedale di Careggi, inaugurazione nuovo Centro Dialisi con la chiusura definitiva di villa Monna Tessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quali sono i 10 migliori ospedali in Toscana, la classifica "World's Best Hospitals 2026" di Newsweek

Quali sono i migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo centro italiano in top 50: la classifica NewsweekCi sono ben 13 strutture ospedaliere italiane che rientrano nella classifica World's best hospital.

Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classificaBologna, 26 febbraio 2026 — L’Emilia-Rom a gna si conferma terra di eccellenze sanitarie: ben 13 ospedali della regione figurano nella classifica...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Quali sono le 10 auto GPL che consumano meno?; Quali sono le 10 canzoni più brutte che hanno vinto il Festival di Sanremo?; Scuola senza banchi: 10 attività educative fuori dall’aula; I cibi ultra processati più pericolosi per la salute: la classifica.

Quali sono i 10 profili più seguiti sull’ex TwitterElon Musk resta il più seguito e quasi doppia Barack Obama, secondo. Poi Cristiano Ronaldo davanti al primo ministro indiano Modi, a Justin Bieber e a Donald Trump. Distante Taylor Swift: la ... lettera43.it

Quali sono i migliori videogiochi in pixel art degli ultimi 10 anni? La nostra Top 5Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito al lancio di splendidi videogiochi in pixel art: ecco la nostra personale Top 5 ... everyeye.it

L' IRCCS Ospedale Sacro Cuore / don Calabria di Negrar tra i migliori 20 ospedali in Italia. A dirlo la classifica World's Best Hospitals 2026, redatta da Newsweek in collaborazione con Statista Il nostro Ospedale si posiziona al 18° posto, guadagnando due po - facebook.com facebook

La classifica “World’s Best Hospitals 2026” di Newsweek premia il Policlinico Gemelli di Roma; la Lombardia vede in classifica ben cinque ospedali. Malissimo il Sud Italia x.com