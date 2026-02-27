Pulsano | l’8 marzo Tra le pietre le voci Non solo una mimosa

A Pulsano si svolge una iniziativa per l’8 marzo intitolata “Tra le pietre le voci”, inserita nella rassegna dedicata alla giornata. L’evento si tiene quest’anno alla sua XIX edizione e propone un programma che va oltre il semplice omaggio alle mimose, coinvolgendo diverse attività culturali e sociali. La manifestazione mira a offrire uno spazio di riflessione e confronto sulla figura femminile.

Nell'ambito della rassegna " 8 marzo non solo una mimosa " che quest'anno ricorre alla XIX ed. promossa dall'Ass. Affinità Elettive e patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pulsano, si organizza in parallelo una giornata al Museo Archeologico di Pulsano per esplorare i mille volti, usi, costumi e culti legati alla donna in tutte le sue valenze. La Soc. Coop. Museion ente gestore, nonché, affidatario dei servizi culturali e museali del MAP – Museo Archeologico di Pulsano, che ha sede all'interno del primo piano del complesso monumentale dell'ex Convento dei Padri Riformati, in collaborazione con l' Ass.

Argomenti discussi: Culto della donna nell’antichità, tour immersivo al Museo Archeologico di Pulsano.

