Ecco le prove del nove | Coincidenza millimetrica tra le pietre e il trattato

Nel quinto libro del De Architectura, Marco Vitruvio Pollione descrive dettagliatamente la Basilica di Fano, sottolineando la precisione con cui le pietre sono state posizionate. Questa coincidenza millimetrica tra le pietre e il trattato evidenzia l’attenzione all’ordine e alla perfezione nelle opere antiche. Un esempio di come l’architettura romana combinasse funzionalità e armonia, rivelando una cura meticolosa nei dettagli costruttivi.

FANO di Benedetta Iacomucci Marco Vitruvio Pollione parla della sua Basilica nel quinto libro del De Architectura, dal paragrafo sei al decimo. La descrive con parossistica precisione, tanto che nei secoli non è stato difficile, per gli studiosi, rappresentarla. Ciò che mancava, fino a qualche giorno fa, era l’evidenza plastica della sua esistenza. E la totale sovrapponibilità tra quanto è scritto nel trattato e quanto è affiorato in piazza Costa, ha convinto anche gli osservatori più prudenti. Lo spiega Andrea Pessina che guida la Soprintendenza Archeologia di Ancona e Pesaro-Urbino: "Vitruvio parla di un edificio rettangolare, con otto colonne sui lati lunghi, quattro su quello corto e due su quello che si affaccia sul foro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

