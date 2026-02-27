Pronto soccorso il Policlinico introduce le bodycam nei due presidi a tutela di operatori e pazienti

Il Policlinico G. Rodolico-San Marco ha avviato un progetto sperimentale per l’uso di bodycam nei pronto soccorso dei due presidi ospedalieri. Le mini telecamere vengono indossate da medici, infermieri e operatori socio-sanitari durante i loro turni. L’obiettivo è tutelare sia il personale sanitario sia i pazienti, garantendo una documentazione continua delle attività svolte in queste aree.

L’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco introduce, in via sperimentale, l’utilizzo di mini telecamere per medici, infermieri e operatori socio-sanitari impegnati nei pronto soccorso generali dei due presidi aziendali, Rodolico e San Marco. Si tratta delle cosiddette. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Perugia, al Pronto Soccorso il cuore dell’emergenza: agli operatori sanitari e ai pazienti l’augurio di un Santo Natale Pronto soccorso in Puglia, vertice in Regione: mancano 116 medici nei 37 presìdiQuesta mattina in Regione si è tenuta una riunione tecnica sulla situazione dei pronto soccorso in Puglia. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Gettonisti contro la carenza di medici al ‘Pronto Soccorso’ di Foggia, Usb: Ecco perché scappano e vanno altrove - FoggiaToday; Da due mesi e mezzo al pronto soccorso del Policlinico: la storia dell’anziana fantasma; Foggia, al pronto soccorso del Policlinico Riuniti arrivano i medici gettonisti. Il sindacato: Schiaffo alla sanità pubblica. Il commissario: Misura eccezionale; Pochi posti letto di degenza e personale insufficiente, l'allarme della Cisl sulle criticità nei Pronto soccorso di Bari e Bat. Policlinico di Catania: bodycam per gli operatori dei pronto soccorsoL’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco introduce, in via sperimentale, l’utilizzo di mini telecamere per medici, infermieri e operatori socio-sanitari impegnati nei ... insanitas.it Catania, bodycam nei Pronto Soccorso del Policlinico e San Marco per tutelare medici e infermieriL’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania introduce in via sperimentale le bodycam per medici e operatori sanitari nei pronto soccorso. Obiettivo: prevenire ... corrieretneo.it Assistenza sanitaria clochard, Picarone primo firmatario "Una legge che migliora l’efficienza del sistema sanitario regionale aiutando a decongestionare i pronto soccorso... e costa poco" Continua a leggere sul nostro sito! #clochard #eseiprotagonista - facebook.com facebook Storie d’Italia Il magazine del #Tg2000 Tra le storie della nuova puntata in onda su Tv2000 sabato 28 febbraio ore 17.30: PRONTO SOCCORSO TETTO ll Policlinico di Milano apre il pronto soccorso ai senzatetto nelle notti più fredde. Perchè la cura è anc x.com