Leverkusen-Mainz 05 sabato 28 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 15:30 si sfidano Leverkusen e Mainz 05 in una partita di campionato. Dopo il pareggio di martedì scorso, il Leverkusen punta a conquistare i tre punti per migliorare la posizione in classifica. Il Mainz 05 cerca una vittoria per rafforzare la propria posizione e allontanarsi dalle zone di rischio. La partita promette ritmo e tensione.

Lo 0 a 0 di martedì scorso è bastato al Leverkusen di Hjulmand per blindare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, ma oggi serve una vittoria contro il Mainz 05 di Fischer per recuperare terreno in campionato. Una gara sulla difensiva contro i greci, senza comunque soffrire troppo, terminata a reti bianche con Blaswich non particolarmente impegnato. La differenza ancora una volta l'ha.