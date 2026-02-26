Il Festival di Sanremo 2026 si presenta con un tono diverso rispetto alle edizioni passate. La prima serata ha registrato un pubblico meno coinvolto, e lo spettacolo sembra mancare di vivacità e spontaneità. Le esibizioni sono più sobrie, con meno momenti di intrattenimento leggero, lasciando spazio a un’atmosfera più riservata e contenuta. La situazione suscita domande sulla direzione presa dall’evento.

Non ci siamo. E non è una questione di numeri. Oddio, anche di quelli se è vero come è vero che la prima serata del Festival 2026 ha totalizzato 9.600.000 spettatori con il 58% di share, ovvero circa 3 milioni e oltre 7 punti percentuali in meno rispetto a un anno fa. Carlo Conti in conferenza dice: «Sono molto soddisfatto, mi aspettavo il 55% e comunque avrei dovuto battere il me stesso del 2025», ma sembra la difesa strenua di una squadra faticosamente arroccata nella sua area. E comunque, dicevamo, non è una questione di numeri, ma di percezione, commenti, considerazioni fatte nel mondo reale più che nella sala stampa dell’Ariston. Questo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, poco show, canzoni così e nessuna risata: perché il Festival è moscio

Festival Sanremo 2026, nessuna delle 30 canzoni in gara nella 76esima edizione entrerà nella classifica hit di maggiori successo FimiDopo l’ascolto dei brani dei 30 big in gara al 76esimo Festival di Sanremo, ci sentiamo di sbilanciarci dicendo che nessuno entrerà nella classifica...

Subsonica: «Perché le canzoni durano così poco?». Viaggio tra i motivi che hanno accorciato la musica«In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza...

Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Le news su Sanremo 2026, Conti: Gli ascolti? Temevo peggio. Stasera Fogliati, Lillo e Lauro; Top e flop della prima serata del Festival di Sanremo 2026, le pagelle; Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince.

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata scendono ancoraL a seconda serata di Sanremo 2026 ha raccolto, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori, pari al 59.5% di share. Il dato di share supera quello della prima serata ... iodonna.it

Ascolti Sanremo 2026 seconda serata: è caccia al 60% di shareGli ascolti della seconda serata di Sanremo 2026: Carlo Conti a caccia del 65 % di share per ripetersi ma non sarà facile ... ultimenotizieflash.com

Parliamo di Sanremo 2026, tra poco in diretta su Rai 2 a #BellaMa Nei commenti voglio i vostri pareri sul look che ho scelto per questa puntata Outfit: @losenbrandofficial Foto: @samuel_montegrande Location: @monamiroma MUA: @eleonorati00 H - facebook.com facebook

Gianluca Gazzoli ricorda la mamma, scomparsa da poco, dal palco di Sanremo 2026 dove ha presentato la gara delle Nuove Proposte. #radiodeejay #news #Sanremo2026 x.com