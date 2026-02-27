Si avvicina il match tra Roma e Juventus e si fanno sempre più chiare le scelte di formazione di Spalletti per questa partita. La Roma si prepara ad affrontare i bianconeri con le ultime indicazioni sul reparto offensivo e sulla linea difensiva. La Juventus, invece, lavora per mettere in campo la formazione che ha deciso di schierare in questa sfida.

Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Roma Juve: le ultime sulle scelte di Spalletti per lo scontro diretto

Probabili formazioni Juve Como: le ultime sulle scelte di SpallettiNico Gonzalez, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunio Douglas Luiz rinato all’Aston Villa: la Juve può...

Probabili formazioni Juve Roma: sorpresa in attacco per Spalletti. Le ultime sulle possibili scelte per il big match dell’Allianz StadiumLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Le probabili formazioni della 26^ giornata.

Roma - Juve probabili formazioni, assenti, indisponibili, statistiche e focusRoma-Juve probabili formazioni, statistiche e precedenti: le scelte di Gasperini e Spalletti, focus su Malen e Yildiz ... tag24.it

Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partitaBig match vista Champions League all'Olimpico. A rischio la convocazione di Soulé e Dybala, Gasp pronto a lanciare Venturino con Pellegrini e Malen ... today.it

Roma Juventus, quando l’ultima vittoria della Roma in casa contro i bianconeri #asroma #romajuventus #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook

#Dybala in campo in vista di Roma-Juve: le foto dell'allenamento a Trigoria x.com