plumlee firma con i san antonio spurs fino al termine della stagione

Mason Plumlee ha firmato con i San Antonio Spurs fino alla fine della stagione. Il giocatore di esperienza si unisce alla squadra texana in un momento di movimenti nel mercato NBA, offrendo supporto nel reparto dei lunghi. La sua firma è stata annunciata ufficialmente e rappresenta una nuova aggiunta nel roster degli Spurs per le prossime partite.

Le dinamiche del mercato NBA continuano a offrire scenari strategici per le squadre in corsa. Mason Plumlee, centro di esperienza, ha scelto di unirsi ai San Antonio Spurs per la fase finale della stagione. L’operazione si è sviluppata attraverso una formula a due passaggi, pensata per garantire flessibilità al roster e per valorizzare l’apporto dell’atleta nelle prossime settimane. Il percorso contrattuale è partito con un contratto di 10 giorni, che è stato completato e ha portato a una nuova intesa per chiudere la stagione in Texas. Plumlee ha aperto la sua 13ª annata NBA con i Charlotte Hornets, per poi passare agli Spurs con la formula breve e successivamente ottenere un’estensione che copre il periodo rimanente della stagione regolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Spurs ingaggiano Mason Plumlee per la prossima stagioneQuesto testo sintetizza le norme che regolano i diritti sulle immagini e la gestione della privacy del portale.

