Spurs ingaggiano Mason Plumlee per la prossima stagione

Il club Spurs ha deciso di ingaggiare Mason Plumlee per la prossima stagione, dopo aver osservato le sue prestazioni nelle ultime partite. La scelta nasce dall'esigenza di rafforzare la difesa e portare esperienza nel roster. Plumlee ha già mostrato buone capacità di gioco e un atteggiamento determinato durante le prove. La società spera che il nuovo acquisto possa portare energia e stabilità alla squadra, contribuendo a migliorare i risultati stagionali. La firma ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Questo testo sintetizza le norme che regolano i diritti sulle immagini e la gestione della privacy del portale. Le indicazioni presenti descrivono quali condizioni disciplinano l’uso delle foto e come avviene il trattamento dei dati. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara e operativa, mantenendo un taglio neutro e focalizzato sui fatti. Nel portale, tutte le foto presenti sono soggette a copyright e la gestione delle licenze è affidata agli autori e agli incaricati dal sito. Non è consentito l’uso commerciale, no-profit o governativo senza il permesso scritto di Sportando. Questo vincolo tutela i diritti di autore e definisce le condizioni di riproduzione, condivisione e diffusione delle immagini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Spurs ingaggiano Mason Plumlee per la prossima stagione Pedraza giocherà nella Lazio la prossima stagionePedraza giocherà nella Lazio nella prossima stagione. Barcellona punta a Sylvain Francisco per la prossima stagioneBarcellona ha deciso di puntare su Sylvain Francisco per la prossima stagione, perché il club cerca un playmaker in grado di rafforzare il reparto reparto esterno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un contratto di dieci giorni per Mason Plumlee a San AntonioSan Antonio si è assicurata i servizi di Mason Plumlee, un giocatore esperto (13 stagioni nella lega), tramite un 10-Day contract, come riferisce ESPN. Visto a Charlotte in ... pianetabasket.com Un contratto di dieci giorni per Mason Plumlee a San Antonio #NBA | #pianetabasket x.com