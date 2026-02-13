Brunella Cacciuni, 15 anni fa protagonista de Il Collegio, oggi lavora come insegnante in un istituto tecnico vicino a Roma e si dedica anche alla recitazione, con il suo ultimo ruolo in La Preside.

Cosa voleva fare da bambina? «L'attrice, tant'è che già studiavo recitazione». Avrei detto danza, vista che era impegnata anche su quel fronte. «Ho iniziato ad andare a danza molto piccola, a cinque anni, ma fino a quando non sono stata presa al Teatro San Carlo ho sempre desiderato recitare». Cosa le piaceva della recitazione? «Sono sempre stata molto curiosa e affascinata verso il dietro le quinte, capire cosa si nascondesse al di là della macchina da presa». Esperienze come attrice? «La miccia vera è arrivata quando sono venuti a scuola per il casting dell'Amica geniale, ma purtroppo non mi hanno considerata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brunella Cacciuni: «Dopo Il Collegio sono stata risucchiata in un vortice, ne sono uscita grazie ai miei genitori. Ora insegno in un istituto tecnico»

Approfondimenti su brunella cacciuni

Brunella Cacciuni, 23 anni, è ormai una ragazza famosa.

Ultime notizie su brunella cacciuni

Brunella Cacciuni, giovane star de 'La Preside': La mattina insegno a scuola, non chiamatemi influencerDall'esperienza nel reality Il Collegio alla fiction di Rai1 dove recita al fianco di Luisa Ranieri. L'attrice 23enne, anche professoressa nella vita reale, si racconta a Today ... today.it

Brunella Cacciuni su Rai 1 con 'La preside', l'intervista: La scuola per restare con i piedi per terraDocente e studentessa nella vita di tutti i giorni, Brunella Cacciuni racconta la sua doppia vita tra set e cattedra ... virgilio.it

- Mario, Salvatore "Sasi" Cominale, è tra i personaggi di spicco de “La Preside”, qui insieme alla sua amica Marita. Foto screen Brunella Cacciuni e Sasi - facebook.com facebook

L’attrice che interpreta Marita (la ragazza succube del suo fidanzato) è Brunella Cacciuni che partecipò alla seconda edizione de #IlCollegio e nella realtà è una vera prof #LaPreside x.com