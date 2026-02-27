Piccolo Teatro Impertinente di Foggia stagione 2025 2026 | in scena l' artista slovacco Pavol Seris con ‘At the cash desk’

Il Piccolo Teatro Impertinente di Foggia annuncia la stagione 20252026, con l’artista slovacco Pavol Seris che porta in scena ‘At the cash desk’. La stagione teatrale ‘La grande deresponsabilizzazione’ della Piccola Compagnia Impertinente prosegue con un evento internazionale che combina comicità, teatro fisico e linguaggio del corpo.

La stagione teatrale ‘La grande deresponsabilizzazione’ della Piccola Compagnia Impertinente prosegue con un appuntamento internazionale che unisce comicità, teatro fisico e linguaggio del corpo. Il 28 febbraio, alle 21, e l’1 marzo alle 19, arriva al teatro di Via Castiglione ‘At the cash desk’, scritto, diretto e interpretato dall’artista slovacco Pavol Seris, tra le voci più originali della nuova scena europea. ‘At the cash desk’ (letteralmente ‘alla cassa’), è una commedia teatrale per attore solo ambientata nello strano mondo dei supermercati. L’artista unisce stand-up comedy, teatro fisico, mimo e danza. Lo spettacolo è raccontato dal punto di vista di un commesso, che porta il pubblico nel suo mondo fatto di personaggi, situazioni e storie bizzarre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Piccolo Teatro di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘In principio eravamo noi’ con Fabio & DinoNuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2025-2026 del Piccolo Teatro di Foggia.

