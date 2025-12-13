Piccolo Teatro di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘In principio eravamo noi’ con Fabio & Dino

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piccolo Teatro di Foggia presenta la stagione 2025/2026 con un ricco calendario di spettacoli. Tra gli appuntamenti, ‘In principio eravamo noi’, scritto e diretto da Dino La Cecilia, Fabio Conticelli e Aldo Augelli, andrà in scena dal 28 al 30 dicembre al Teatro del Fuoco, offrendo un coinvolgente momento teatrale per il pubblico.

Nuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2025-2026 del Piccolo Teatro di Foggia. Andrà in scena sul palco del Teatro del Fuoco nei giorni 28, 29 e 30 dicembre alle 21 lo spettacolo dal titolo ‘In principio eravamo noi’ scritto e diretto da Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Aldo Augelli e. Foggiatoday.it

piccolo teatro foggia stagionePiccolo Teatro di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘In principio eravamo noi’ con Fabio & Dino - Andrà in scena sul palco del Teatro del Fuoco nei giorni 28, 29 e 30 dicembre alle 21 lo spettacolo dal titolo ‘In ... foggiatoday.it

La nuova stagione del Piccolo è un viaggio dentro le relazioni - La stagione 2025/26 del Piccolo è dedicata ai rapporti intersoggettivi, al territorio di mezzo dove si svolge il confronto tra individui. ilgiornale.it

piccolo teatro di foggia stagione 2025 2026 in scena 8216in principio eravamo noi8217 con fabio amp dino

© Foggiatoday.it - Piccolo Teatro di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘In principio eravamo noi’ con Fabio & Dino

PICCOLO TEATRO DI FOGGIA: AI NASTRI DI PARTENZA CON LA STAGIONE 2024/25

Video PICCOLO TEATRO DI FOGGIA: AI NASTRI DI PARTENZA CON LA STAGIONE 2024/25